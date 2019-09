Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. Si avvicina il ritorno del campionato e cresce la curiosità per l'esordio di molti nuovi calciatori arrivati nelle ultime ore del mercato: da Sanchez a Rebic, passando per Llorente e Mkhitaryan. Ma il vero esordio da segnare in rosso è un altro...



FATTORE SARRI – Fiorentina-Juventus aprirà la terza giornata di Serie A e, se da una parte sale l'attesa per la titolarità di Franck Ribery, dall'altra sarà il grande giorno della prima in panchina di Maurizio Sarri. E col suo ritorno sulla scena, non può che sorgere spontanea una domanda: sarà da Juve?