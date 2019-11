Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un Cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.







Marcello Lippi si è dimesso anche da commissario tecnico della Cina e lo ha fatto in modo onesto, come le fece nel 2010 con l’Italia. L’allenatore si è preso tutte le responsabilità e se n’è andato, cosa rara nel calcio attuale, soprattutto per un tecnico che ha vinto tanto tra nazionali e club. Se gli allenatori italiani fossero come Lippi, la metà di loro si sarebbe già dimessa. E ora, quale sarà il futuro di Lippi?