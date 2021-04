Torno sull’argomento Conte-delusione perché ho qualcosa da chiarire. A me va benissimo il calcio di Conte e sono un grande sostenitore dell’esclusiva importanza del risultato. Questo è il riassunto della mia convinzione professionale da decine di anni, quindi ci tengo.. La somma dei risultati ha sempre una logica. Quello che mi aspetto da una squadra è che vada avanti, cresca e migliori.. E’ una discussione inutile adesso, ma fondamentale per il futuro.. O c’è qualche interista che spera che l’anno prossimo l’Inter resti questa negli uomini e nel gioco?L’Inter è una squadra solida, concreta, non è spesso brillante, ma ha giocatori che brillanti lo sono moltissimo sul piano individuale. Per questo sono convinto che Conte possa costruire e ottenere di più da questa squadra, dalla sua evoluzione.. A volte mi sembra ormai si sia tutti così invaghiti della polemica da non riuscire nemmeno a distinguere quando siamo d’accordo in partenza. Come se fosse un grande dispiacere.