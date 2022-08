Troppo trionfalismo in giro, dice, e non so a cosa si riferisca. Personalmente leggo in giro cose diverse, ma questo è il primo giorno di scuola e ognuno ha la sua ragione. Per esempio non so cosa sia rimasto delche l’anno scorso si classificò undicesimo. Ha ceduto, ha sempre fuoried è sul punto di lasciare. E’ stata sfortunata laperché il suo acquisto migliore, quello più duraturo, Pogba, è subito entrato nella sua parte oscura, quella che l’ha tenuto spesso fuori anche negli ultimi due anni. Mancava in modo evidente un regista e manca ora anche di più.Come manca una punta che sostituisca. Ma l’aspetto più tecnico, più vitale non fa parte del mercato.Seresta inespresso, non c’è giocatore che la possa completare. La differenza reale della, l’unico di un’altra categoria è lui. I centravanti devono essere aiutati, ma devono soprattutto aiutare. Devono mettere dentro i pochi palloni che hanno. Questo nella Juve può farlo solo. Non cerchiamo quello che già esiste. Spingiamolo a fare.