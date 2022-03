E’ sempre interessante leggere le vostre opinioni. E’ istruttivo capire che non conta mai quello che uno scrive, ma l’opinione che vi siete fatta voi di lui e della questione. Altrimenti non potreste scambiare un pezzo in difesa Mancini per un’accusa a Mancini. Ma non è questo, vi vorrei un attimo spiegare come funziona il calcio. Ci sono quelli che lo vivono da tifosi, che hanno un giudizio di forte appartenenza e fanno della propria squadra una fede. Se credo in Dio ho un pregiudizio che mi allinea con altri mille giudizi e con altri mille no. Nel calcio, o sei disposto a cambiare opinione, o sei fuori dal calcio. Perché è il calcio che cambia con il vento, è il vento che spinge il pallone, altrimenti si potrebbe guardare la classifica alla seconda giornata e sapere chi ha vinto il campionato.



Sono le certezze a far ridere. Da Einstein, a Godel, a Cristo, tutti hanno parlato di relatività, non di assoluto. Solo voi tifosi avete questo ardire sciocco. Perché appunto vivete di pregiudizi. Statemi bene ragazzi e non prendetevela se querelerò qualcuno di voi. Tanto avete il nick name, siete coraggiosi di base. Ve la caverete.