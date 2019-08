Da giocatore in uscita a titolare il passo (non) è breve. Sacrifici e allenamenti a testa bassa, senza mai smettere di crederci.: è stato lui a levarlo dal mercato e ora è pronto a rilanciarlo dopo una stagione con più bassi che alti.- Con Spalletti il rapporto non era mai decollato. Candreva era quasi un separato in casa, ripescato ogni tanto in caso d'emergenza e magari anche fuori ruolo.. In tanti hanno pensato che quella passata fosse l'ultima stagione di Candreva in nerazzurro. Si parlava addirittura di una cessione in Cina.- Nessuno aveva fatto i conti con Candreva però, che nel frattempo ha iniziato a lavorare col nuovo allenatore convincendolo sempre di più giorno dopo giorno: "Conte sa tirare fuori il meglio di noi".. Vecchi ricordi d'azzurro, quando in Nazionale Antonio segnò contro la Croazia tirando allo stesso modo (gara di qualificazione all'Europeo 2016). "Sai che se avessi sbagliato ti avrei sfondato?" gli aveva detto Conte allora, tra abbracci e sorrisi.- Gli stessi che l'esterno ha ritrovato in questo precampionato. Cinque volte su sei titolare nelle amichevoli dell'Inter, il nuovo acquisto Lazaro prima in panchina poi in infermeria (rientrato nell'ultima sfida contro la Virtus Bergamo): risentimento muscolare alla coscia destra.. Da Antonio ad Antonio, da Conte a Candreva. La rinascita dell'Inter passa anche dalla fascia destra.