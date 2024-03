Un italiano al Bayern Monaco, Dell'Erba a CM: 'Neuer, la Germania e il 2006. Qui conta solo vincere'

, i miei genitori sono originari della Sicilia".. L'azzurro nel cuore e... su Whatsapp, l'immagine del profilo è una sua foto con la maglia della Nazionale e la bandiera tricolore sventolata prima della gara con la Germania nel Mondiale 2006: "Ero l'unico bambino dell'Italia in mezzo ai tedeschi, un giornalista mi fece delle foto e il giorno dopo sono finito sul giornale"."Prima di abituarmi alla mentalità del miglior club del mondo ci ho messo qualche mese, qui ogni giorno conta solo vincere. Essere i migliori. Arrivare secondi non conta nulla, ci si allena solo per essere al top"."C'è un po' di tensione, anche noi della seconda squadra abbiamo avuto delle pressioni perché l'obiettivo era la promozione in terza divisione ma non riusciamo a salire"."Quando mi sono allenato in prima squadra ho incontrato giocatori come Neuer e Müller che qui sono delle vere e proprie leggende, ma anche lavorare vicino a Kane, Musiala e Sané è un'emozione pazzesca. Quando pensi di avere il pallone tra i piedi, arrivano loro e con un movimento o una giocata te lo tolgono in un attimo. Quando li vedi in tv a volte possono sembrare in difficoltà, poi ti ci alleni e capisci che sono i migliori al mondo"."E' un giocatore pazzesco, spesso si è allenato con noi in seconda squadra per recuperare dall'infortunio e gli ho visto fare parate pazzesche. Una volta, durante una partitella, gli abbiamo fatto quattro/cinque tiri da due metri e lui li ha presi tutti. Con le mani, con i piedi..."."Cerco di imparare da Kimmich e Goretzka, ma in generale il mio idolo è sempre stato Pirlo. Tra i giocatori della Serie A scelto Barella, sono un centrocampista con caratteristiche simile alle sue: un box to box, mi piace attaccare e inserirmi ma anche recuperare palloni e impostare"."Spero di avere l'occasione presto, magari già in questa stagione. Io mi preparo ogni giorno per una chiamata di Tuchel. Spesso nei giorni liberi mi alleno da solo, vado a correre, in palestra o gioco a calcio a cinque. Il mio obiettivo è arrivare tra i migliori"."Immagina me, tifoso della Juventus, davanti a lui. All'inizio mi sentivo un po' agitato per ritrovarmi davanti a un simbolo bianconero, era il mio idolo da bambino; fin dai primi contatti però mi ha sempre fatto sentire a mio agio, è una persona molto alla mano. Abbiamo parlato del mio futuro, della possibilità di andare in prestito se non dovessi trovare spazio nella prima squadra del Bayern"."Pisano ha due anni in meno di me, lo aiuto spesso e lo riempio di consigli. Ormai ci basta uno sguardo per capirci, per me è come un fratellino più piccolo"."Io mi sento italiano, sono cresciuto in una famiglia italiana. Qui in Germania non posso dirlo troppo forte, ma tifo per l'Italia e guardo sempre le partite degli Azzurri. Sogno la maglia della Nazionale, ma c'è da dire anche che devo pensare alla mia carriera, e se dovesse arrivare una chiamata dal ct tedesco ci penserei"."Con i compagni ci prendiamo sempre in giro su questo tema, quando calciamo i rigori mi dicono sempre di non fare come la nazionale di Lippi nel 2006"."C'è stato qualche contatto con l'Under 20, poi non ho più sentito nessuno"."So che mi aveva osservato per un periodo, ma non ci siamo mai sentiti"."C'era stato qualche interessamento prima che firmassi con il Bayern Monaco, anche per gennaio so che erano venuti a vedermi scout di Serie A e Serie B"."Sì, Hoffenheim, Stoccarda, club svizzeri e austriaci. Ma quando si è fatto avanti il Bayern Monaco non ho voluto sapere più nulla. Qui sto crescendo, oltre agli allenamenti di gruppo ci fanno lavorare singolarmente sugli aspetti da migliorare".