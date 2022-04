Chris e Zac, padre e figlio della zona del Somerset in Inghilterra, sono stati protagonisti di una vera e propria odissea con l'obiettivo di andare a vedere Cristiano Ronaldo, il grande idolo del piccolo. Tuttavia, come racconta il Sun, i due non hanno avuto un briciolo di fortuna.



TRE A VUOTO - Nel 2020, in occasione di Juventus-Brescia, il primo viaggio a Torino, ma Sarri decide di risparmiare CR7 per la delusione del piccolo Zac. Quindi la pandemia, dopo la quale Chris ci riprova: staccati i biglietti per il derby di Manchester di quest'anno, che Ronaldo salta tornando in Portogallo; infine, pochi giorni fa, lo United arriva a Leicester, vicina a casa dei due, e sembra la volta buona. Ma ancora una volta, l'attaccante non è fra i convocati.



CONTO SALATO - Tutto questo è costato 3200 sterline spese a vuoto, ma non scoraggia Chris: "Mi sta costando un occhio della testa, ma ho promesso a Zac che lo avrei portato a veder giocare Cristiano Ronaldo, quindi ci riuscirò, qualunque cosa accada".