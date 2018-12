Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. "Un po' di FIFA qua?" è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le curiosità e per raccontare avventure e disavventure digitali.si potrebbe cantare storpiando il celebre coro dedicato per primo adai tifosi dell'Irlanda del Nord, mutuato poi anche da quelli del Leicester pere da quelli del Celta Vigo per. Ma non sarebbe giusto, perché l'Italia raddoppia:Settimana da urlo infatti per, uniti dal cognome ma così distanti: uno para, l'altro macina gol su gol. Il risultato, però, è lo stesso: EA SPORTS ha voluto premiare le loro prestazioni(TOTW) rilasciata per Ultimate Team su Fifa 19.Per Gigio è un'altra piccola rivincita personale in un avvio di stagione nel quale sta rialzando la testa. Il 2017-18 è stato quasi da dimenticare per il portiere del Milan: un'annata ricca di ombre e povera di luci, condizionata pesantemente dalla vicenda rinnovo in estate. Ritrovata la serenità e con l'ausilio dell'esperto Reina, Donnarumma è tornato non solo a parare il 'normale', ma anche a mettere quel qualcosa in più che aveva fatto strabuzzare gli occhi agli appassionati e gridare i più al nuovo Buffon:che ha mantenuto a galla i rossoneri.nella nuova carta IF su FUT, con due interessanti statistiche:Da un estremo all'altro, perché se Gigio evita i gol. L'Empoli ha deciso di non confermarlo in Serie A nonostante i 21 gol che hanno contribuito alla promozione la scorsa stagione, lui ha risposto sul campo: la media gol è impressionante, quest'anno. Di queste l'ultima, spietata, contro la sua ex Salernitana, che gli è valsa l'inserimento nella TOTW, situazione atipica per giocatori di Serie B:, praticamente con un buonissimo attaccante di Serie A. Che sia proteggere la rete o bucarla, il nome è una garanzia:@Albri_Fede90