Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. "Un po' di FIFA qua?" è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le curiosità e per raccontare avventure e disavventure digitali.. Ancora una volta ci troviamo a utilizzare questa rubrica che per natura vorrebbe essere un luogo in cui affrontare il mondo del calcio video-giocato in maniera leggera e scanzonata per denunciareEra successo alla morte di, con diversi giocatori di Ultimate Team su Fifa 18 che avevano fatto incetta di carte del capitano della Fiorentina per rivenderle a prezzi esorbidanti,. L'aereo privato che doveva portare l'argentino in Inghilterra, dopo il trasferimento appena concluso dal Nantes al Cardiff, nella notte tra lunedì e martedì è scomparso dai radar mentre sorvolava la Manica: immediatamente sono scattate le operazioni di ricerca e salvataggio, mentre il mondo si è unito in preghiera per il miracolo.per chi senza alcun rispetto per i familiari e le persone coinvolte, utilizza le tragedie altrui per avvantaggiarsi in quello che per gli amatori dovrebbe essere solo un gioco nel quale divertirsi e sì crescere, ma senza dimenticare i valori cardine di sportività e rispetto in senso più ampio. Aspettando notizie certe su Sala (l'augurio, per quanto la situazione appaia disperata, è che il miracoloso salvataggio possa concretizzarsi), si attende anche la risposta di EA SPORTS per Fifa 19, che potrebbe seguire quanto già fatto con Astori:per evitare vergognose operazioni di lucro che poco hanno a che fare con lo spirito del gioco. Qualunque altra decisione poi avrà tempo e modo di essere presa, fermo restando che la speranza è una sola:@Albri_Fede90