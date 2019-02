Qui non ci sono Ronaldo, qui non ci sono Messi: il calcio non è solo dei campioni, quello virtuale non è solo dei pro. Un angolo dedicato a chi si avvicina al mondo degli eSports, per chi li vive con passione ma senza prendersi troppo sul serio. "Un po' di FIFA qua?" è la rubrica dedicata a voi e a noi, ai gamer di tutti i giorni: uno spazio per tutte le curiosità e per raccontare avventure e disavventure digitali.Oggi andiamo a raccontare una storia un po' diversa da quelle che solitamente riempiono questa rubrica, un po': non ce ne voglia il collega Angelo Taglieri Estate. Il club del cuore piazza il colpo da novanta,. Poi qualcosa va storto, l'incantesimo si spezza e capita anche che il giocatore in questione decida di andarsene senza neanche terminare la stagione.. E con le magliette che si fa?armandosi di scotch e altri rimedi cambiando numero e nome con quello del nuovo beniamimo.E proprio per loro sembra arrivare una clamorosa volta tecnologica dagli Stati Uniti:. Semplice (mica troppo!) e ingegnoso, la dimostrazione l'ha data direttamente il commissioner dell'NBAaprendo l'annuale All-Star Technology Summit (convegno a margine dell'All-Star Weekend): la numero 15 di(playmaker dei Charlotte Hornets) si trasforma prima nella 30 di(playmaker dei Golden State Warriors) e poi nella mitica 23 diQuando sarà in commercio la maglietta del futuro non è ancora stato reso noto, ma se per i tifosi comuni è una novità sbalorditiva per i gamer di vecchia data ha un sano retrogusto di déjà vu. Chi si ricorda i titoli di(Pro Evolution Soccer) dei primi anni 2000?E se qualcosa non andava bene o stancava, perché aspettare il termine della stagione?. Fino ad oggi una chicca da videogioco, ma presto potrebbe diventare realtà: per cancellare il beniamino 'traditore' non servirà più buttarne la maglia e comprarne una nuova,@Albri_Fede90