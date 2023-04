Si dice sempre che “ogni partita fa storia a sé” ed è sicuramente la verità, ma i fattori che possono influenzare una sfida o una doppia sfida a eliminazione diretta sono molteplici. Per questo non si può pensare che il poker servito dalsul tavolo della capolista “virtualmente” già campione d’Italia non abbia alcuna influenza sull’imminente derby di Champions League. L’andamento del campionato finora e il gioco espresso dalla squadra di Spalletti facevano ipotizzare alla maggior parte degli osservatori che il Napoli fosse strafavorito nella doppia sfida europea, forte anche del retour match al Maradona., nemmeno dopo il forfait di Osimhen, benchè si tratti dell’attaccante più determinante dell’intera Serie A. Tutti pensavano che il Napoli di quest’anno fosse talmente forte da potere sopperire brillantemente anche all’assenza del nigeriano.Probabilmente è vero, ma certamente. Mai una difficoltà, mai un reale cedimento, mai una crisi. La stagione del Napoli finora è filata via liscia come l’olio, una camminata trionfale verso l’annunciatissimo terzo scudetto della sua storia.e l’ambiente non è mai stato realmente “stressato”. Anche in Champions le partite e le qualificazioni si sono sempre messe subito per il verso giusto. In realtà anche la sconfitta contro il Milan non cambia nulla nell’economia del campionato: il Napoli ha un tale margine di vantaggio per cui può continuare a gestire agevolmente le risorse tra campionato e Champions League senza grandi ripercussioni dal punto di vista fisico e psicologico. M. E’ lecito pensare che qualche certezza venga minata,. Tanto più che non si sa ancora quando rientrerà Osimhen.Il 4 a 0 incassato dal Milan a pochi giorni di distanza dalla Champions League costituiscee dei suoi uomini.. Tutti elementi che riequilibrano i pronostici in vista della doppia sfida di Champions, uniti al fatto che la vittoria di Napoli sia stata un tonico importante anche per la consapevolezza di forza del Milan e la conferma che. Un altro elemento che rilancia le possibilità dell’impresa della qualificazione. C’è la sensazione che il Milan arrivi a questo appuntamento nelle migliori condizioni psicologiche, a differenza del Napoli.. Lo stesso non si può dire del campionato, infatti ci aspettiamo che venerdì sera contro l’Empoli la testa di tutto l’ambiente sia già proiettata alla Champions League.