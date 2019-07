Il Torino è ancora alla ricerca di un portiere che possa svolgere il ruolo di vice Salvatore Sirigu. Tra i giocatori seguiti dalla società granata c'è anche Alberto Paleari del Cittadella, ma nelle ultime ore c'è da registrare la candidatura di Emiliano Viviano.



Terminato il prestito alla Spal, Viviano è ora tornato allo Sporting Lisbona ma in Portogallo resterà poco: il suo entourage è già al lavoro per cercare una nuova sistemazione al portiere e ha proposto il giocatore proprio al Torino. Per il momento il presidente granata Urbano Cairo non ha ancora dato una risposta.