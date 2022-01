La scelta di far posto a Pellegrini senza rinunciare a Mkhitaryan e snaturando Veretout nel ruolo di centrale, presto soffocato dal centrocampo milanista, ha pagato zero. Detto questo però, difficile migliorare il rendimento se in partite di livello massimo si approccia come in quella disastrosa decina di minuti che ha indirizzato partita e risultato. Perchè è vero che il Milan ha giocato bene, ma lo ha fatto forte di due regali incredibili, il gesto istintivo di Tammy e quell'erroraccio di Ibanez, che sembrava aver risolto i problemi di continuità sull'approccio e la concentrazione. E invece. Banale dirlo ma necessario: se regali due gol come quelli in uno scontro diretto dove diavolo pensi di andare? Certo, poi ha ragione Mou nel protestare. Leggo da qualche parte che il fallo di Tonali su Zaniolo non c'è. Ora, non ho problemi nel dichiarare netti i due rigori concessi al Milan. Ma se lo sono quelli, lo è, porca misera se lo è, anche quello di Tonali, che tocca la gamba e tira la maglia in modo esagerato. Mettiamola così: la Roma con gli episodi arbitrali quest'anno è perlomeno sfortunata.



Detto questo, penso al futuro, alla sfida con la Juve che diventa pesantissima per la classifica e difficile da affrontare senza Karsdorp e Mancini, due 'vittime' del nervosismo di Milano, gestito in modo disastroso dal disastroso Chiffi. Sarà dura all'Olimpico, in una sfida tra due squadre ancora irrisolte e troppo spesso nella morsa dell'incertezza e della scarsa continuità di rendimento. Nel frattempo, spero ardentemente che la Roma prenda così come sembra Sergio Oliveira. E se lo tenga stretto anche in futuro. Il 29enne centrocampista del Porto è, secondo me, l'uomo che serve alla Roma. Quello che è mancato fin qui, tra sostanza, qualità e indiscutibile peso dal punto di vista tattico. L'ho visto giocare diverse volte contro le nostre squadre in Europa (e non solo) e mi è sempre piaciuto tantissimo per ritmo, intensità, doti di lettura tattica del match. Eppoi arriva Maitland-Niles, altro gran bell'acquisto, non c'è che dire, che addirittura potrebbe esordire domenica con la Juve, vista l'assenza di Karsdorp. In ogni caso, se Sergio Oliveira dovesse arrivare, dalla prossima settimana sarà un'altra Roma, con un centrocampista di gran livello e, finalmente, alternative a centrocampo e sulla fascia. Finalmente la Roma di Mou? Vediamo. e difficile da affrontare senza Karsdorp e Mancini, due 'vittime' del nervosismo di Milano, gestito in modo disastroso dal disastroso Chiffi. Sarà dura all'Olimpico, in una sfida tra due squadre ancora irrisolte e troppo spesso nella morsa dell'incertezza e della scarsa continuità di rendimento. Nel frattempo,Quello che è mancato fin qui, tra sostanza, qualità e indiscutibile peso dal punto di vista tattico. L'ho visto giocare diverse volte contro le nostre squadre in Europa (e non solo) e mi è sempre piaciuto tantissimo per ritmo, intensità, doti di lettura tattica del match.Sarebbe un gran bel colpo, firmato Pinto ma anche Mourinho, considerando che Sergio e Mou hanno il procuratore in comune, Jorge Mendes., vista l'assenza di Karsdorp. In ogni caso, se Sergio Oliveira dovesse arrivare, dalla prossima settimana sarà un'altra Roma, con un centrocampista di gran livello e, finalmente, alternative a centrocampo e sulla fascia. Finalmente la Roma di Mou? Vediamo.