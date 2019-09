In pochi al mondo stanno segnando quanto lui. Sì, Gabigol vive un momento straordinario al Flamengo dove i gol non si contano più e ha riconquistato anche la Seleçao: il ct del Brasile, Tite, lo porterà con sé nei prossimi impegni con la nazionale e adesso l'attaccante classe '96 prepara il decollo definitivo dopo diversi anni difficili. La decisione dell'Inter in vista di gennaio - quando finirà il prestito - è comunque di monetizzare, perché l'opportunità è troppo ghiotta tra Flamengo stesso e altri club europei che si sono attivati; ma come la pensa davvero Antonio Conte?





LA POSIZIONE DI CONTE - L'allenatore dell'Inter ha sempre le idee molto chiare sui singoli. Pur non conoscendo direttamente Gabigol, i suoi mezzi e i suoi metodi di lavoro, Conte ha già chiarito alla società di essere perfettamente allineato: non vuole scommesse, sa che il carattere di Gabriel Barbosa è delicato qualora trovasse poi poco spazio e non c'è da mettere in pericolo gli equilibri di squadra a stagione in corso. Fosse giugno potrebbe avere una chance in ritiro, ma in piena annata Conte non vuole fattori problematici e vede ancora Gabigol poco maturo per il grande salto all'Inter dove ha già deluso in passato. Una questione che rischierebbe di complicare gli equilibri, piuttosto che aggiungere una risorsa. In sostanza, se si troverà una soluzione per cederlo definitivamente entro i prossimi mesi, Conte dà il via libera. Altrimenti, solo in caso contrario valuterà il da farsi. Con buona pace di Gabigol...