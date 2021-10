Nella sera di Atalanta-Milan in Argentina si sono fermati per 90'. Succede questo quando in programma c'è River Plate-Boca Juniors. Il Superclasico del calcio mondiale. Il derby dei derby, due mondi uno contro l'altro. E' finita 2-1 per la squadra di Gallardo che supera il Talleres e si prende il primo posto nel campionato argentino, decisiva una doppietta del classe 2000 Julian Alvarez.



I CARTELLINI - A risaltare all'occhio però, come succede spesso in questa gara sempre tesa, sono i cartellini: quattro gialli e un rosso. La prima ammonizione? Dopo cinque minuti, al centrocampista del River Perez. Dall'altra parte invece, l'ex Manchester United Rojo prende un giallo e un rosso nel giro di due minuti. River-Boca è anche, e soprattutto, questo.