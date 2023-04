Per staccare all'istante e lasciare l'Inghilterra in direzione Maldive possono esserci 13 milioni di ragioni, soprattutto dopo un esonero. È ciò che ha fatto l'ormai ex allenatore del Chelsea Graham Potter, appena rimpiazzato da Frank Lampard in seguito alla sconfitta di campionato contro l'Aston Villa.



FUGA ALLE MALDIVE - Subito dopo la buonuscita di 13 milioni di euro versatagli dal Chelsea - come riportato dal DailyMail - il tecnico ha preso moglie e figli e ha lasciato l'Inghilterra in direzione oceano indiano. Una vacanza da 20mila sterline.