Sembra molto facile parlarne e raccontare. In realtà è complicatissimo se non si vuole cadere nella retorica del già detto. Un poco come se si volesse discutere su Garibaldi ed essere un minimo originali. Di Mike e su Mike è stato esternato e scritto di tutto.In quei luoghi dove lui, giovane e dalla parlantina facile, entrò direttamente uscendo dallo schermo di quello che ancora non era un elettrodomestico ordinario perché non tutti potevano permetterselo. Era biondo e aveva gli occhi color del mare ma la gente non poteva vederlo perché le tivvù trasmettevano in bianco e nero. Fece irruzione piacendo e intrigando fin da subito. Da quel momento non se ne andò mai più. Diventò uno di casa.