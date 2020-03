In un momento difficile anche la preghiera è un momento che può avvicinare non solo coloro che ci credono fortemente. Per questo Papa Francesco ha scelto oggi, giorno dell'Annunciazione a Maria del concepimento di Gesù di recitare la preghiera del "Padre Nostro" in diretta nazionale su Rai 1. Un'occasione per riunire e riavvicinare gli italiani.