C’è anche una ex giovane promessa del calcio romano e giallorosso in particolare nei nomi dei 9 nuovi sacerdoti che Papa Francesco ordinerà il 25 aprile. Si tratta di Samuel Piermarini, 28 anni, ultimo di quattro fratelli. “Giocavo ad alti livelli, la Roma mi chiamò per fare un provino – racconta Samuel in una dichiarazione raccolta dall’AGI -. Alla fine dell’allenamento mi chiamò Stramaccioni e mi disse: ‘Allora Piermarini, puoi firmare con noi!’. Ma io risposi che non me la sentivo”. Poi il giovane ex talento entrò in seminario senza però perdere di vista il calcio. Samuel calcò infatti anche i campi della Clericus Cup nelle vesti di attaccante e capitano del Redemptoris Mater. . Domenica prossima la sua ordinazione presbiterale: “Non vedo l’ora!”.