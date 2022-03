Gli Azzurrini tornano in campo. Dopo il pari deludente a Podgorica contro il Montenegro, l'Italia Under 21 guidata dal commissario tecnico Paolo Nicolato si calano ancora nelle qualificazioni agli Europei 2023 di categoria. La selezione azzurra alle 17.30 affronta i pari età della Bosnia allo stadio Nereo Rocco di Trieste in una sfida che mette in palio punti preziosi in ottica qualificazione: l'Italia è prima ma non ha approfittato del ko della co-capolista del Gruppo F, la Svezia, nel novembre scorso in Irlanda, mancando il sorpasso in vetta: ora è a quota 14 proprio come gli scandinavi ma resta potenzialmente a +3 alla luce di una partita in meno disputata finora. Nel percorso di qualificazione Azzurrini ancora imbattuti, con quattro vittorie e due pareggi nelle sei gare disputate, mentre la Bosnia è reduce da due vittorie di fila e a quota 11 punti in 8 incontriò All'andata, Nicolato e i suoi si imposero a Zenica col risultato di 2-1.





LE PROBABILI FORMAZIONI:



ITALIA U21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Rovella, Ricci, Fagioli; Colombo, Lucca, Cancellieri.



BOSNIA U21 (4-2-3-1): Cetkovic; Dejanovic, Barisic, Milojevic, Nikic; Basic, I. Savic; M. Savic, Begic, Hasic; Lukic.





h 17.30 Under 21, Bosnia-Italia 0-0 LIVE





LA CRONACA:





LA CLASSIFICA:



ITALIA 14 punti (6 partite giocate)

Svezia 14 punti (7)

Bosnia Erzegovina 11 punti (8)

Irlanda 10 punti (6)

Montenegro 8 punti (8)

Lussemburgo 1 punto (7)