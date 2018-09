Slovacchia-Italia (calcio d'inizio alle ore 18.30) è un'amichevole tra Nazionali Under 21. Il selezionatore Di Biagio si affida al bomber del Milan, Patrick Cutrone, autore di 4 gol in 6 presenze con gli azzurrini. Si tratta di un test in vista dell'Europeo di categoria, che si disputerà in Italia dal 16 al 30 giugno 2019, con l'obiettivo di qualificarsi all'Olimpiade di Tokyo 2020.



Under 21 - Amichevole



Slovacchia-Italia (ore 18.30)