Cengiz Under è oversize, in tutti i sensi, sia dal punto di vista fisico che da quello mentale: l'esterno della Roma è ancora alla ricerca della forma perduta, dopo il lungo periodo di stop dovuto all'infortunio e al continuo viavai degli ultimi tempi tra Italia e Turchia, a causa delle convocazioni da parte della nazionale.



LA DIETA E L'ESPLOSIONE DI KLUIVERT - In seguito al recupero dal problema al bicipite femorale, che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte di stagione, Under ha conosciuto un problema opposto rispetto al proprio nome: il sovrappeso. Qualche chilo di troppo lo ha rallentato nel rimettersi a pieno regime a disposizione di Paulo Fonseca: la Roma ha per questo motivo deciso di farlo seguire da alcuni nutrizionisti. ​ Fino a questo momento 81 minuti contro l’Islanda in nazionale, 9 contro il Napoli e 25 nella trasferta di Parma: ora la dieta e il ritorno a Trigoria, dove nel frattempo la situazione per lui si è complicata, anche a causa della definitiva esplosione di Justin Kluivert. ​



UN 2019 DA DIMENTICARE - L’inattività lo ha appesantito e lo ha privato di quella velocità esplosiva che ne è sempre stata il punto di forza: il processo di normalizzazione dovrebbe, nel giro di un paio di settimane, garantirgli un equilibrio performante per tornare a essere protagonista, dopo aver messo a segno un solo gol da gennaio a oggi in 22 partite disputate, a causa dei numerosi problemi fisici, l'ultimo quello dovuto al colpo di tacco in allenamento con la Turchia, all’inizio di settembre. Chiudere al meglio un 2019 da dimenticare per iniziare al meglio un 2020 da ricordare, l'obiettivo ora è questo.



