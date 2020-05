L'Atalanta ha individuato in Cengiz Under un giocatore adatto al gioco di Gasperini: l’offerta è di 15 milioni, più un giocatore in contropartita. Il sogno della Roma è Josip Ilicic, che i giallorossi seguono da tempo, ma non è facile da prendere. L’asse Roma-Atalanta potrebbe dunque coinvolgere altri giocatori come Castagne o Caldara. Lo scrive “Il Corriere dello Sport”. La Roma ha legami solidi con l’Atalanta, che dopo aver spedito a Trigoria Cristante, Mancini e Ibanez, si fa avanti.