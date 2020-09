Sembrava tutto fatto ma il passaggio di Cengiz Under al Leicester ha subito oggi una frenata improvvisa, che tuttavia non dovrebbe mettere a repentaglio la trattativa. Il turco, dopo essersi sottoposto alle visite mediche stamattina, avrebbe riscontrato dei problemi circa l'ottenimento del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in Inghilterra. Per questo è slittata la firma attesa stasera.



Le cifre dell’operazione si aggirano sui 3 milioni per il prestito e ulteriori 25 per il suo riscatto: un bel bottino per la Roma che spera tutto si risolva entro domani. Nel pomeriggio erano anche arrivate le parole di Brendan Rodgers, tecnico delle Foxes, che ribadivano la volontà di arrivare alla fumata bianca: “Abbiamo bisogno di un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli che abbiamo, uno bravo nell’uno contro uno. Under è molto bravo, speriamo che la trattativa con la Roma vada a buon fine“.