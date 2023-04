Danilho Doekhi è uno dei difensori più in forma d'Europa. Punto fisso della sorpresa Union Berlino, terza in Bundesliga, l'olandese ha collezionato ben cinque gol e due assist, grazie ai quali viene paragonato a Virgil Van Dijk. Ovviamente, dato il suo rendimento, molti club stanno muovendo dei passi avanti per il nipote di Bogarde. In merito a ciò, Seraino Dalgliesh, agente del calciatore, ha parlato dei rumors di mercato ad un media italiano.



ITALIA? - Il procuratore ha confermato le voci sul Napoli e l'Inter: "Danilho ha ancora due anni di contratto. Non posso rivelare altri dettagli sul suo contratto, ma è vero che Inter e Napoli proprio come altri top club in Europa, anche in Bundesliga e Premier League, lo guardano. Questa non è una sorpresa perché non ci sono altri difensori centrali in Europa che segnano questa quantità di gol in combinazione con il suo pedigree difensivo. Ma non ci sono trattative in corso. Danilho è concentrato sulla sua stagione con l' Union Berlino e sulla qualificazione alla Champions League la prossima stagione."