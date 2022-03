C'è unache si gode il momento d'oro della sua squadra e il primato in classifica. E c'è un'altrache invece è una vera e propria polveriera. I due volti di una città, fotografati impietosamente dopo il derby che ildi Guardiola ha fatto suo all'Etihad Stadium, in una partita a tratti umiliante per i rivali dello. Non solo per il risultato, un, ma anche per fasi di gioco in cui i Red Devils sono stati pressoché nulli: per alcune fasi di gioco, i Citizens si sono presi letteralmente gioco degli avversari arrivando a toccare punte di. In pratica, per un quarto d'ora nella ripresa, lo United non ha toccato palla.- Aspetti che hanno mandato su tutte le furie il popolo rosso e che hanno acuito ulteriormente i malumori della piazza nei confronti di. Il tecnico è finito sulla graticola per alcune scelte tattiche, nonostante le tante assenze rendessero difficile strutturare la squadra: 4-2-2-2, con Bruno Fernandes e Paul Pogba ad allenarsi da falsi centravanti per favorire la manovra dello United, una mossa che ha parzialmente pagato nella prima mezz'ora ma che alla lunga non ha dato esiti positivi. E' arrivata una sconfitta pesante e che va ad alimentare(pur con avversari difficili come Tottenham, Chelsea e Liverpool), ma a preoccupare è il fatto che alla prima partita contro una squadra di alto livello la squadra si sia sciolta. E- C'è però un'altra questione che ha agitato le acque nel pomeriggio di Manchester,. Nel pre-partita, Rangnick aveva annunciato che il portoghese non sarebbe andato neanche in panchina per unche gli avrebbe impedito di allenarsi regolarmente negli ultimi giorni e dopo la gara ha ribadito il concetto: "Quando tornano Ronaldo e Cavani? Non so, speravo che fossero disponibili per questa partita. Dobbiamo aspettare e vedere". Questa la versione ufficiale, che tuttavia non è stata accettata da tutti, soprattutto dagli ambienti vicini a CR7: già nel primo pomeriggio la sorella dell'attaccante,, aveva concesso un 'like' a una celebre fanpage di CR7,. Una versione questa che dà forza alle indiscrezioni che si rincorrono da settimane su un. Ronaldo ha saltato il derby per un semplice infortunio o è stato 'fatto fuori' da Rangnick? Il giallo agita ulteriormente una piazza già in subbuglio. E la umiliante sconfitta nel derby alimenta solo il malumore.