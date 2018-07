L’operazione Cristiano Ronaldo per la Juventus avrebbe costi elevatissimi. Il cartellino della stella del Real potrebbe costare 100 milioni mentre l'ingaggio per i prossimi 4 anni si aggira attorno ai 30 milioni di euro a stagione. Proprio l'ingaggio sarebbe il nodo principale da sciogliere in casa Juve ma secondo La Gazzetta dello Sport FCA potrebbe intervenire nella trattativa studiando un piano per pagare parte dell'ingaggio del campione portoghese che, tra l'altro, non ha una casa automobilistica nel suo già ricco bouquet di sponsor.