Negli ultimi giorni è stato accostato fortemente il nome di Bernardeschi al Napoli. Di conferme sono arrivate anche dal presidente De Laurentiis. Beppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone che ha visto esplodere lì l'ex bianconero, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo;



"La piazza che può rilanciare Bernardeschi è proprio Napoli. È quella ideale, anche per l'allenatore che lo seguirebbe. Se Allegri lo abbia sprecato? No, anzi. Ha fatto tutto per recuperarlo, solo che ha fatto dei campionati assolutamente normali. Adesso deve fare il salto di qualità. Giuntoli lo conosce bene e so per certo che questi giocatori gli piacciono molto".