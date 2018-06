L’si presenta ai Mondiali in Russia col 17esimo posto nel ranking Fifa guidato dalla Germania Campione del Mondo in carica. La compagine allenata dalha vinto due volte nella propria storia i Mondiali: nel 1929/30 e nel 1949/50. Nell’ultimo torneo mondiale in Brasile, l’Uruguay è stato eliminato dalla Colombia agli ottavi di finale. Non è andata bene l’ultima esperienza nella Copa America del Centenario: l’Uruguay è arrivato terzo nel girone dopo Messico e Venezuela, non qualificandosi alle fasi finali. C’è grande voglia di riscatto.raggiunto nella classifica del Sudamerica alle spalle del solo Brasile. La squadra di Tabarez ha preceduto Argentina e Colombia in classifica grazie soprattutto al reparto avanzato:dei 32 totalizzati dall’Uruguay. Meglio ha saputo fare solo il Brasile con 41 reti segnate. Un cammino agevole, con 9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte.- Le stelle sono sicuramente, che formano una delle coppie d’attacco più forti dell’intero torneo. Il primo ha totalizzato 40 gol in 48 partite stagionali con la maglia del PSG mentre il Pistolero ne ha realizzati 31 in 50 partite col Barcellona. Da seguire con attenzione anche i percorsi degli “italiani”, positivi con la Sampdoria in questa stagione, e del giovane. Per lui può essere un trampolino di lancio importante per la prossima annata alla Juve. Un talento?, centrocampista classe 1995 del Boca Juniors seguito anche dall’Inter.- L’Uruguay nel primo match dei Mondiali affronterà l’Egitto il 15 giugno. L’obiettivo della squadra di Tabarez è sicuramente vincere il girone, nonostante la presenza di nazionali solide come la. Completa il Girone A l’, sulla carta la squadra meno attrezzata tra le quattro. L’ultimo match dell’Uruguay contro la nazionale ospitante può rivelarsi chiave per la conquista del primo posto nel raggruppamento.