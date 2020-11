Un fulmine a ciel sereno, che colpisce la nazionale uruguaiana e anche l'Atletico Madrid, che alla ripresa del campionato affronterà il Barcellona in uno scontro diretto per il vertice della classifica. Luis Suarez è risultato positivo al Covid-19, a poche ore di distanza dal primo caso rilevato nella squadra allenata da Tabarez, quella del difensore del Palmeiras Matias Vina.



Una doccia gelata per il Pistolero, che sarà dunque costretto a saltare la sfida da ex che aspettava da diverse settimane. Autore di 5 gol in 7 partite, Suarez è stato ceduto proprio nel corso dell'estate dal Barcellona dopo i ripetuti scontri con l'ex presidente Bartomeu e il suo gruppo dirigenziale. Il calciatore uruguaiano sarà costretto ovviamente a dare forfait anche per la prossima partita di qualificazione al Mondiale contro il Brasile.