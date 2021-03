Gregg Berhalter, ct degli Stati Uniti, ha diramato la lista dei convocati per le prossime sfide della Nazionale, contro Giamaica a Wiener Neustadt, in Austria (25 marzo) e contro l'Irlanda del Nord a Belfast (28 marzo). "Il nome più importante che manca dalla lista di Berhalter - scrive Sport Illustrated - è quello del centrocampista Weston McKennie, che non è stato incluso nella squadra a causa dei recenti problemi di infortunio".