Megan Rapinoe, attaccante e capitano degli Stati Uniti vincitori del Mondiale femminile, capocannoniere della competizione, parla a CNN, lanciando un messaggio al presidente Trump: "Esibire la nostra squadra come un trofeo sarebbe un'opportunità per questa amministrazione e non penso che per noi abbia senso. Anche le altre mie compagne di squadra con cui ho parlato esplicitamente non andrebbero: non riesco a immaginare che qualcuna di loro voglia essere messa in questa posizione""



SU TRUMP - "II suo messaggio è escludere le persone come me. Lui ha l'incredibile responsabilità come presidente di prendersi cura di ogni singola persona di questo Paese e deve fare meglio per tutti".