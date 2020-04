Quella scorsa è stata l'estate che ha visto James Rodriguez molto vicino a vestire la maglia del Napoli. Riguardo quel trasferimento torna a parlare proprio un ex azzurro, Juan Camilo Zuniga. Entrambi colombiani, l'ex terzino del Napoli ha svelato a Gol Caracol un retroscena riguardo il numero 16 del Real Madrid:



"Gli dicevo di accettare, che al San Paolo sarebbe diventato un dio. Mi chiedeva di Napoli e gli rispondevo che sarebbe stato un po' come in Colombia, dove la gente è calorosa ed appassionata. Gli dissi 'Se vai a Napoli ti adoreranno, quando toccherai il pallone al San Paolo tutti si alzeranno in piedi per applaudirti'. Era l'occasione perfetta da cogliere".