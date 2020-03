Empieza el recibimiento al @valenciacf. Cerca de un millar de valencianistas en Mestalla.



Los equipos pronto llegarán al estadio. Mestalla quiere más Champions pic.twitter.com/7rpTPDRerJ — RadioEsport Valencia (@Radioesport914) March 10, 2020

La partita frasi giocherà ufficialmente a porte chiuse per il pericolo Coronavirus, ma nella città spagnola la vogliadi sostenere i Murcielagos per rimontare il 4-1 rimediato all'andata degli ottavi di finale di Champions League è altissima. Nonostante le limitazioni, infatti, una folla di circa 1000 tifosi valenciani si è accalcata all'esterno del Mestalla per incitare i propri beniamini. Ecco il video testimonianza di RadioEsport Valencia.