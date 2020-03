Non c'è ancora niente di ufficiale ma secondo alcune indiscrezioni e dopo il rinvio delle gare di Europa League, anche la Champions potrebbe subire degli slittamenti, a cominciare dalla data dei sorteggi prevista per il 20 marzo. Nel frattempo però Ovet, Official Travel Agency di Atalanta, ha diramato le modalità di rimborso dei pacchetti per Valencia, comprensivi di viaggio andata e ritorno e biglietti d'ingresso allo stadio.



PRELAZIONE QUARTI- Due sono i metodi di rimborso tra cui ogni tifoso può scegliere, uno dei quali prevede la possibilità di lasciare l'intera quota versata come prelazione per la prossima trasferta ai quarti di Champions League.

Qualora la quota fosse più bassa, Ovet effettuerà un rimborso per la differenza, se fosse più alta i tifosi verseranno la differenza in più. Se poi non si potesse effettuare la trasferta, Ovet rimborserà integralmente quanto versato.



RIMOBORSO- Chi invece volesse ricevere subito il rimborso, dovrà comunicare l’iban e Ovet procederà ad effettuare il bonifico, ma non sarà mantenuta la prelazione per le prossime trasferte. Una volta fatta la scelta, bisogna comunicarla attraverso mail a: Info@ovetviaggi.it specificando nome e cognome dei prenotati.