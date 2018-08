Kevin Gameiro, attaccante dell'Atletico Madrid, sembrava a un passo dal Valencia. E invece, come scrivono in Spagna, qualcosa ha bloccato la cessione del francese, con i club che non hanno trovato un'intesa economica. Questa situazione riguarda anche il Milan e Nikola Kalinic, l'acquisto del quale è subordinato alla cessione di Gameiro.