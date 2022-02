Sono bastate tre partite a Bryan Gil per prendersi la scena con la maglia del Valencia e convincere i dirigenti del club spagnolo della bontà dell'operazione conclusa col Tottenham, per ottenere il prestito fino a giugno del classe 2011. La volontà del Valencia è di intavolare presto una trattativa per prolungare la permanenza fino all'estate 2023 dell'ex giocatore del Siviglia.