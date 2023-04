Intervistato dai canali de La Liga, Edinson Cavani ha speso due parole sulla situazione del Valencia e sul valore che la sua figura intende aggiungere al club spagnolo. "Stiamo uscendo da quel momento di difficoltà in cui qualunque cosa facessimo, c'era sempre qualcosa che mancava. Continueremo a lavorare per migliorare le cose".



Poi una precisazione sulla sua esperienza in Liga: "Lavoro e mi preparo a dare il massimo. Non sono venuto qui per ritirarmi, ma per fare un percorso con questo club".