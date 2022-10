La prima stagione di Gattuso a Valencia sta portando, con alti e bassi, i risultati sperati. L'ex Milan e Napoli ha portato i suoi al settimo posto provvisorio, a tre punti dall'Europa. La squadra soprattutto incarna al meglio i valori che l'allenatore da sempre trasmette.



Il "veleno" che spesso invoca nelle interviste si vede in campo e una curiosa statistica lo testimonia. Nelle prime 8 gare di campionato, sono ben 9 i cartellini rossi estratti e di questi ben 5 nelle ultime due, con Espanyol e Osasuna. Il Valencia poi è bravissimo a sfruttare queste situazioni. Ha infatti perso tutti e tre i match in cui entrambe le squadre ha chiuso in 11, mentre ha vinto 4 delle 5 in cui l'arbitro ha estratto almeno un cartellino rosso.