Tiémoué Bakayoko e Gattuso ancora insieme? L'allenatore calabrese appena arrivato al Valencia ha già attinto alla sua vecchia rosa al Milan, andando a riportare in Spagna Samu Castillejo. Ora vorrebbe fare altrettanto con il centrocampista ex Monaco, avuto a sua disposizione anche al Napoli.



ANCORA INSIEME - L'interesse del Valencia c'è ma la pista che porta il francese al Mestalla è molto complicata. I problemi sono relativi soprattutto all'ingaggio che il calciatore percepisce e che gli spagnoli non riescono a garantirgli. C'è da considerare inoltre che per spostare Bakayoko c'è anche una quota da pagare al Chelsea, inserita nel suo vecchio contratto. Gattuso spingerà per avere di nuovo il suo mediano ma la trattativa va raffreddandosi.