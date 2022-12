Che Rino Gattuso sia un unicum nel mondo del calcio è ormai cosa acclarata eppure l'ex Milan continua a stupire per i suoi bei gesti fuori dal campo. A Valencia, dove allena la prima squadra, ha voluto rendere speciale il Natale di tutti quelli che lavorano nel club, tra gli spogliatoi e il campo del club spagnolo.



Per questi dipendenti Ringhio si è prodigato in regali e donazioni da migliaia di euro e, al sito del Valencia, ha spiegato le ragioni dietro al suo gesto. "La vita mi ha dato molto. Mi piace fare regali, più di riceverne. Per me il Natale è una festa incredibile. Amo tutte le feste, ma il Natale soprattutto perché ho sempre aspettato i regali di papà, mamma e di tutti in famiglia. In casa mia è molto importante: è qualcosa che mi ricorda quando ero piccolo, eravamo tante persone, tutte in una piccola casa e tutte molto felici. Trascorrevamo Natali felici e semplicissimi. Ognuno preparava un piatto, era un'atmosfera incredibile".