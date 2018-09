Calciomercato.com vi racconta la Moviola LIVE di Valencia-Juventus. Esordio in Champions League dei bianconeri.



ECCO GLI ARBITRI:

Arbitra Felix Brych di Monaco di Baviera, fischietto della finale di Cardiff persa dai bianconeri contro il Real Madrid. Assistenti i tedeschi Mark Borsch e Stefan Lupp, addizionali Bastian Dankert e Marco Fritz, quarto uomo Markus Hacker.



1' - Inizia la partita.



3' - Ronaldo chiede un fallo a metà campo, non concesso dall'arbitro. Sullo sviluppo dell'azione, Guedes alza sopra la traversa, con una deviazione di Chiellini.



5' - Graziato Guedes, che da dietro stende Alex Sandro, che stava avviando l'azione bianconera dopo il recupero difensivo.



21' - Fallo su Ronaldo a metà campo, ma l'arbitro non fischia. Poi pallone in area, fischiato fallo di mano a Bernardeschi, dopo che Neto para sullo stesso numero 33.



29' - ESPULSO RONALDO - L'assistente di porta richiama l'arbitro per un contatto a centro area fra Ronaldo e Murillo. Dopo un primo contatto in cui Murillo cade a terra, Ronaldo si avvicina al difensore colombiano e lo tocca sulla testa tirandogli lievemente i capelli. Nulla di sensazionale, ma per l'arbitro è rosso diretto. La decisione sembra eccessiva.



42'- RIGORE PER LA JUVE! Fallaccio di Parejo su Cancelo nel tentativo di spazzare, rigore sacrosanto per i bianconeri. Pjanic trasforma.



SECONDO TEMPO



49' ALTRO RIGORE PER LA JUVE - Murillo e Bonucci entrano a contatto sugli sviluppi di un corner. Il difensore colombiano si aggrappa al centrale bianconero e lo affossa. Giusto il rigore.