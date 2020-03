Il capitano del Valencia Dani Parejo attraverso i suoi profili social ha criticato la scelta di disputare a porte chiuse il ritorno di Champions League contro l'Atalanta in programma martedì 10 marzo: "Sono il primo ad essere indignato quando vede che le misure adottate non sono coerenti. Non capisco come una crisi mondiale possa essere gestita in Spagna a seconda della comunità in cui vivi. Non sono un esperto, ma per puro buon senso non capisco come posso attraversare Valencia con migliaia di persone in fondo alla strada che celebrano alcune feste,come posso andare a prendere un familiare all'aeroporto in cui centinaia di voli arrivano da mezzo mondo, come posso guardare in televisione dozzine di eventi sportivi, di solidarietà o culturali in cui migliaia di fan si riuniscono... eppure, noi del Valencia non saremo in grado di giocare di fronte alla nostra gente il match più importante della stagione"