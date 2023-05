. Il comunicato:Visti gli incidenti verificatisi durante Valencia CF – Real Madrid CF allo stadio Mestalla, LaLiga riferisce di aver richiesto tutte le immagini disponibili per indagare sull'accaduto. Una volta concluse le indagini, in caso di rilevamento di un crimine d'odio, LaLiga procederà a intraprendere le opportune azioni legali.LaLiga indagherà anche sulle immagini in cui sarebbero stati diretti insulti razzisti nei confronti di Vinicius Jr. fuori dallo stadio Mestalla.LaLiga è stata proattiva di fronte a tutti gli incidenti razzisti contro il giocatore del Real Madrid CF, Vinicius Jr. Pertanto, LaLiga ha presentato una denuncia nove volte nelle ultime 2 stagioni davanti al Comitato per la concorrenza RFEF, Commissione statale contro la violenza, il razzismo, la xenofobia e Intolleranza nello sport, la Procura dell'odio e i tribunali nelle seguenti situazioni:FC Barcellona – Real Madrid CF: 24 ottobre 2021.RCD Maiorca – Real Madrid CF: 14 marzo 2022.Atletico Madrid-Real Madrid: 18 settembre 2022.Real Valladolid – Real Madrid CF: 30 dicembre 2022.Incidente "Banner in Valdebebas" prima di Real Madrid CF – Atlético de Madrid in Copa del Rey: 26 gennaio 2023.RCD Maiorca – Real Madrid: 5 febbraio 2023.CA Osasuna – Real Madrid CF: 18 febbraio 2023.Real Betis-Real Madrid: 5 marzo 2023.Barcellona-Real Madrid: 19 marzo 2023.Ti ricordiamo che, al fine di velocizzare l'identificazione di qualsiasi persona o gruppo di persone che manifesti comportamenti razzisti in qualsiasi stadio o al di fuori di esso, LaLiga ha abilitato l'e-mail StopRacismo@laliga.es in modo che i tifosi possano contattare LaLiga e facilitare l' identificazione . necessarie per presentare le relative denunce.LaLiga ha passato anni a lottare contro questo tipo di comportamento e a promuovere i valori positivi dello sport, non solo in campo, ma anche fuori.