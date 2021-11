Durante l'intervista rilasciata al format Universo Valdano il giocatore del Manchester City Ferran Torres ha parlato dell'ottimo periodo che sta vivendo a livello professionale, usando parole al miele verso il suo attuale tecnico Pep Guardiola: "Quando ho firmato per il City ero un esterno, ora sono diventato un attaccante. Con un allenatore come Pep devi solo imparare a livello tattico, è come una spugna. Sono felicissimo di giocare vicino alla porta, è una sensazione unica".



In chiusura ha espresso un chiaro desiderio, ovvero tornare un giorno nella "sua" Valencia: "Andar via è stato un po' difficile a causa delle critiche, ma è il mio club e vorrei tornare in futuro".