Sfida tra numerosi club inglesi - Arsenal e Wolverhampton in pole - per Maxi Gomez, prolifico attaccante del Valencia. Secondo il Daily Mail la società, in difficoltà finanziarie, potrebbe lasciar partire il 24enne riducendo notevolmente la sua clausola rescissoria fissata in circa 137 milioni di euro. Nell'estate 2019 l'uruguaiano era stato corteggiato soprattutto dal West Ham, ma aveva preferito la Spagna: ora, però, il suo futuro potrebbe essere lontano da Valencia.