Si è conclusa in Spagna la seconda notte degli ottavi di finale di Coppa del Re. Il Valencia si libera agilmente dello Sporting Gijon, grazie ad una netta vittoria per 4-0. Protagonista dello show, Edinson Cavani, autore di una doppietta. Successo di misura per l’Athletic Bilbao che, grazie alla rete realizzata da de Marcos, supera l’Espanyol. Una grande prestazione di Marcos Llorente – assist e gol per il centrocampista spagnolo – permette all’Atletico Madrid di battere 2-0 il Levante. Servono i calci di rigore, invece, all'Osasuna per avere la meglio del Betis Siviglia. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari ed il 2-2 dei supplementari, a decidere le sorti dell'incontro sono stati gli errori dal dischetto di Canales e Rodriguez per i lusitani.



Di seguito, tutti i risultati della serata.



Sporting Gijon-Valencia 0-4

Athletic Bilbao-Espanyol 1-0

Betis Siviglia-Osasuna 2-3 (dcr)

Levante-Atletico Madrid 0-2