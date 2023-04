Giorgi Mamardashvili è da un paio d'anni una delle grandi stelle del Valencia. Il portiere georgiano ha mantenuto la sua porta imbattuta per sette partite, subendo 36 gol in 31 partite in stagione. Secondo Fichajes, il club spagnolo pensa concretamente a vendere il classe 2000. Sul giocatore ci sono alcune squadre di Premier tra cui Leeds e Leicester. Il suo valore è di 40 milioni di euro. Una cifra che potrebbe far molto comodo agli Els Che.