Alla fine è arrivata la tanto attesa fumata bianca: Javier Bordalas sarà il nuovo allenatore del Valencia. Il club di Peter Lim ha trovato l'accordo con il Getafe, che ha accettato di liberare il suo tecnico a una condizione: il Valencia non dovrà pagare la clausola di 1,5 milioni di euro, ma secondo As, girerà agli azulones alcuni giocatori come contropartita. Bordalas firmerà entro la giornata di giovedì.